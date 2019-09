450 Kranke, mindestens drei Tote : US-Gesundheitsbehörde warnt vor E-Zigaretten

Ein Mann raucht eine E-Zigarette in Portland, in den USA. Symbolbild. Foto: dpa/Robert F. Bukaty

New York US-Gesundheitsbedienstete haben bis zum Auffinden der Ursache schwerer Atembeschwerden von der Benutzung von E-Zigaretten abgeraten. 450 Menschen sind bislang erkrankt, es gibt mindestens drei Tote.

Die Zahl der Todesfälle in den USA nach Benutzung von E-Zigaretten ist auf mindestens drei gestiegen. Ein vierter Tod werde in diesem Zusammenhang untersucht, sagte Dana Meaney-Delman von der US-Gesundheitsbehörde CDC am Freitag. „Wir wissen von drei Toten und einem Fall, der untersucht wird.“ Insgesamt seien den Behörden mittlerweile 450 mögliche Erkrankungen in mehr als 30 Bundesstaaten gemeldet worden.