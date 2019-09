Unbekannte Bakterien : Hunde in Norwegen sterben an rätselhafter Krankheit

Hunde in Norwegen sterben an rätselhafter Krankheit

Oslo Eine tödliche Hundekrankheit stellt die Behörden in Norwegen vor ein Rätsel. Die meisten Fälle wurden aus dem Großraum Oslo gemeldet. Aber auch in Schweden machen sich die Menschen Sorgen.

Schätzungen zufolge seien in den vergangenen Tagen schon Dutzende Vierbeiner im Land an dem mysteriösen Leiden gestorben, teilten Amtsvertreter am Samstag mit. Der Sprecher der Behörde für Lebensmittelsicherheit, Ole-Herman Tronerud, sprach von einer offenbar „sehr ernsten“ Krankheit für einen Hund. Doch sei noch unklar, ob sie ansteckend sei oder ob es sich lediglich um eine Serie von Einzelfällen handele, sagte er dem Sender NRK.