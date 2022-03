Krieg in der Ukraine : 150 europäische Radiosender spielen John-Lennon-Song „Give Peace a Chance“

Genf Aus Solidarität mit der Ukraine wird das Lied um 8.45 Uhr in mehr als 25 Ländern im Radio gespielt. Auch in der Ukraine selbst wird der 1969 veröffentlichte Song zu hören sein.

Aus Solidarität mit der Ukraine wollen rund 150 öffentlich-rechtliche Radiosender in Europa am Freitagmorgen den John-Lennon-Song "Give Peace a Chance" spielen. In mehr als 25 Ländern, darunter auch die von Russland angegriffene Ukraine, soll das Lied um 8.45 Uhr MEZ laufen, wie die Europäische Rundfunkgemeinschaft (EBU) am Donnerstagabend mitteilte. Die Aktion, an der sich auch private Sender beteiligen wollen, findet auf Initiative des RBB unter Intendantin Patricia Schlesinger statt.