„Echo Moskwy“ und „Doschd“ zensiert : Kreml macht kritische Medienhäuser dicht

Der Kreml in Moskau hat zwei unabhängige Redaktionen in Moskau geschlossen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Der Kreml hat in Russland zwei unabhängige Sender geschlossen. Angeblich hätten beide Redaktionen Unwahrheiten über den Krieg in der Ukraine verbreitet.

Von Klaus-Helge Donath

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr Moskauer Zeit verschwand der Radiosender „Echo Moskau“ aus dem Äther, Rauschen setzte ein. Die russische Aufsichtsbehörde hatte bereits im Vorfeld des Einmarsch in die Ukraine angekündigt, gegen den kremlkritischen Sender einschneidende Maßnahmen zu verhängen. Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Medienaufsichtsbehörde „Roskomnadsor“ untersagt, Wörter wie „Angriff“, „Kriegserklärung“ und „Invasion“ im Radio zu verwenden. Auch durften keine Hinweise mehr verbreitet werden, dass Zivilisten durch den Einsatz russischer Militärs in der Ukraine getötet wurden. Offiziell spricht Moskau von einer Spezialoperation in der Ukraine.

Auch der TV-Sender „Doschd“ fiel der Anordnung der Generalstaatsanwaltschaft am Dienstagabend zum Opfer. Es war nicht das erste Mal: der Bezahlsender hatte in seiner Geschichte schon mehrere Eingriffe des Staatsapparats überstanden. Bereits vor längerer Zeit wurde er aus der terrestrischen Übertragung ausgeschaltet und musste als digitaler Sender überleben. Auch „Doschd“ ist wie „Echo Moskau“ inzwischen eine Hochburg für engagierten Journalismus, beide Redaktionen liefern noch kremlkritischen Inhalt und ecken daher bei den Mächtigen im Land an. Nun wird beiden Sendern vorgeworfen, falsche Informationen über die Invasion in der Ukraine verbreitet zu haben. In Russland heißt das: Schließung der Redaktionsräume.

Der Chefredakteur von „Echo Moskau“, Alexej Wenediktow, wies die erhobenen Vorwürfe zurück: sie seien unbegründet, unbelegt und eine Beleidigung für Journalisten. Der Sender werde deshalb vor Gericht ziehen: „Wir sehen darin eine politische Komponente, ebenso wie die Einführung einer Zensur, die von der russischen Verfassung direkt verboten ist“. Auch „Doschd“ wies die Vorwürfe zurück und erklärte, der Sender folge in seiner Berichterstattung strikt russischen Gesetzen.

Inzwischen hat die Konfrontation zwischen Staat und Medien ein extrem hohes Maß erreicht. Die Ankündigung der Medien, sich an Gerichte zu wenden, dürfte im Kreml nicht für Aufregung sorgen.

Auch die Websites der beiden Medieninstitutionen wurden am späteren Abend noch gesperrt. Dennoch gibt es verschiedene Möglichkeiten, über VPN-Clients Zugänge an die redaktionellen Inhalte beider Sender heranzukommen. In Moskau gelang es den Behörden ziemlich schnell, die Medien auszuschalten. „Echo Moskau“ berichtete unterdessen, dass in einigen russischen Städte zunächst noch die herkömmliche Radioübertragung gewährleistet wurde.

Am Mittwochfrüh früh ging „Echo“ unterdessen wieder auf Sendung. Hatte die Aufsichtsbehörde bei der Abschaltung einen Fehler begangen? Wollte man den Hörern im Kreml einen Gefallen tun? Auf der Suche nach glaubwürdigen Nachrichten sind die Beamten auf den Sender angewiesen, wie manch einer hinter vorgehaltener Hand zugibt. Nach der Morgensendung war wieder Schluss. Sollte das Verbot diesmal für längere Zeit gelten?

Auch „Doschd“ kehrte nicht mehr zurück. Der Sender hatte in den letzten Tagen durch eindringliche Bilder die offiziellen Moskauer Propaganda Lügen gestraft, wonach die russische Armee keine zivilen Ziele angreife. Besonders die Angriffe am Dienstag in der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw beweisen das Gegenteil. Neben Verwaltungsgebäuden wurden auch Krankenhäuser und Universität beschossen.

In Tschetschenien und in Syrien tat sich die russische Armee durch gezielte Verbrechen an der Zivilbevölkerung hervor. Manch einer erinnert sich noch an die Schleifung der nordsyrischen Stadt Aleppo.