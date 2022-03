Lockerung der Corona-Maßnahmen : Israel lässt ab sofort ungeimpfte Touristen einreisen

Die Strandpromenade in Tel Aviv. Foto: dpa-tmn/Philipp Laage

Tel Aviv Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie können auch ungeimpfte Touristen ohne eine Sondergenehmigung wieder die israelische Grenzen überqueren.

Seit Ende Januar sinken in Israel die Infektionszahlen in der Omikron-Welle. Das Gesundheitsministerium meldete am Dienstag noch 8372 neue Fälle für den Vortag. Die Zahl der Schwerkranken fällt seit Anfang Februar - auf demnach noch 582. Derzeit gelten rund 64 Prozent der 9,4 Millionen Bürger als vollständig geimpft.