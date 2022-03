Generalkonsulin der Ukraine : Ukrainische Männer könnten von NRW aus freiwillig in den Krieg ziehen

Interview Düsseldorf Iryna Shum ist Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf. Sie berichtet von der Welle der Hilfsbereitschaft in Nordrhein-Westfalen und von den Fragen und Hilferufen ukrainischer Staatsbürger.

Iryna Shum Offiziell sind ungefähr 30.000 Menschen aus der Ukraine hier in Nordrhein-Westfalen angemeldet. Das bedeutet: Jeder fünfte Ukrainer, der in Deutschland lebt, ist in NRW. Rund 150.000 sind es in Deutschland insgesamt.