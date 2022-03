Schuss in den Rücken : Polizist in Zivil erschießt Zwölfjährigen in Philadelphia

Polizist in Zivil erschießt Zwölfjährigen in Philadelphia

Philadelphia Die Polizeikugel traf den Jungen im Rücken, als er davonlief. Zuvor war eine Kugel in einem nicht gekennzeichneten Polizeiauto eingeschlagen. Die Beamten in Philadelphia hatten wegen Meldungen über eine Schusswaffe ermittelt.

Ein Polizist in Zivil hat im US-Staat Pennsylvania einen Zwölfjährigen mit einem Schuss in den Rücken getötet. Kurz zuvor war eine Kugel auf ein nicht gekennzeichnetes Polizeiauto abgefeuert worden, wie die Polizei in Philadelphia mitteilte. Der Zwölfjährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sein Tod festgestellt worden sei, hieß es in der Mitteilung vom Mittwoch. Einer der vier Beamten in dem Fahrzeug wurde von zersplitterndem Glas im Gesicht getroffen.