5000 Kilometer Fahrt : Franzose holt ukrainische Freundin und ihre Kinder an Grenze ab

Missiriac Bisher führten sie eine Fernbeziehung, nun hat ein Franzose seine ukrainische Freundin nach eigener Schilderung mit einer fast 5000 Kilometer langen Autofahrt zu sich in die Bretagne geholt.

„Ich habe nicht groß nachgedacht, ich bin gefahren, gefahren, habe eineinhalb Stunden in Deutschland geschlafen und bin dann zur ukrainisch-polnischen Grenze aufgebrochen“, sagte der Mann namens Christophe dem Sender France bleu am Mittwoch. Freundin Nataliia brach mit einem Rucksack und ihren zwei Kindern auf, hatte eine Mitfahrmöglichkeit und musste die letzten 13 Kilometer bis zur Grenze zu Fuß gehen. Schließlich konnten sich die drei in einem Hotel in Polen einquartieren, wo ihr Freund sie samt Kindern abholte.