Australien : Hochwasserkatastrophe kostet mindestens zehn Menschen das Leben

Gebäude in Maryborough sind vom Hochwasser eingeschlossen. Foto: dpa/Uncredited

Canberra Die Hochwasserkatastrophe an der südostaustralischen Küste hat bis Dienstag mindestens zehn Menschen das Leben gekostet. Die Wassermassen standen teilweise bis zu den Dächern von Häusern, auf die sich Menschen geflüchtet hatten.

Der Premierminister von New South Wales, Dominic Perrottet, forderte 40.000 Menschen in New South Wales auf, ihre Häuser zu verlassen. 300.000 sollten sich auf eine Evakuierung vorbereiten. Die Wassermassen standen teilweise bis zu den Dächern von Häusern, auf die sich Menschen geflüchtet hatten.

Perrottet sagte, am Dienstag seien 1000 Menschen aus den Fluten gerettet worden, bei den Behörden seien mehr als 6000 Notrufe eingegangen. Es könnten alle in Sicherheit gebracht werden, versicherte der Regierungschef des Staates. Den betroffenen Kommunen werde „so schnell wie möglich wieder auf die Beine geholfen“.

Besonders betroffen war in New South Wales die Stadt Lismore, die vom Wilsons River überflutet wurde. Im nahe gelegenen Woodburn wurden 50 Menschen von einer Brücke gerettet, die dort über die Nacht in ihren Fahrzeugen festsaßen, wie der örtliche Notfalldienste-Chef Ashley Slapp mitteilte.

Das Hochwasser dehnt sich von Queensland kommend südlich nach New South Wales aus. Es wird als das schlimmste seit dem sogenannten Jahrhunderthochwasser von 2011 beschrieben.

Der Meteorologe Jonathan Howe sprach von astronomischen Regenmengen, die in den vergangenen Tagen in New South Wales und dem nördlich angrenzenden Queensland niedergegangen seien.

Neun der bisher zehn Todesopfer wurden in Queensland geborgen. In Lismore in New South Wales fand ein Nachbar eine etwa 80-Jährige tot in ihrem Haus.

Die Behörden fürchteten, dass Einwohner, die sich vor den steigenden Fluten in die Dachkonstruktion ihrer Häuser flüchten, dort eingeschlossen werden könnten. Die Polizei in Lismore berichtete, sie habe eine 93-Jährige gerade noch in Sicherheit bringen können. Ein Beamter sei durch das Fenster ins Haus getaucht und habe festgestellt, dass die Dachbodenluke noch offenstand, sagte Rettungsdienstleiter Steve Patterson. Die Frau habe gerade noch 20 Zentimeter Platz zwischen dem Wasser und der Dachspitze gehabt.

Der frühere Weltklimarat-Mitarbeiter Lesley Hughes sagte, die Klimaveränderungen könnten zu Hochwassern führen, für die Flutschutz und Katastrophenhilfe nicht ausreichten. „Wir sehen, dass unsere Rettungsdienste schon jetzt mit den Überschwemmungen im nördlichen New South Wales zu kämpfen haben“, sagte Hughes, der die Weltklimaberichte von 2007 und 2015 mit verfasst hat.

