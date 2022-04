Ukraine-Krieg : Selenskyj nennt Lage in Borodjanka „viel beängstigender“ als in Butscha

Selenskyj nennt Lage in Borodjanka „viel beängstigender“ als in Butscha

Eine ältere Frau geht mit ihren Hunden an einem durch einen russischen Luftangriff beschädigten Wohnhaus in Borodjanka vorbei. Foto: dpa/Daniel Ceng Shou-Yi

Lwiw In der ukrainischen Kleinstadt Borodjanka bei Kiew soll die Situation nach Beginn der Aufräumarbeiten laut Präsident Selenskyj noch dramatischer sein als in Butscha. Es werden hohe Opferzahlen erwartet.

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist in der Stadt Borodjanka nordwestlich von Kiew mit den Aufräumarbeiten begonnen worden. Dort sei es viel beängstigender als in Butscha, da es dort noch mehr Opfer der russischen Truppen gebe.

In seiner täglichen nächtlichen Videoansprache an die Nation am Donnerstag sagte Selenskyj, die Russen bereiteten sich darauf vor, die Welt auf die gleiche Weise zu schockieren, indem sie Leichen wie in Mariupol zeigten und fälschlicherweise behaupteten, sie seien von den ukrainischen Verteidigern getötet worden.