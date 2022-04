Berlin Die Gruppe der sieben großen Industriestaaten hat wegen des Ukraine-Kriegs neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Beschlossen wurde ein Verbot von Investitionen in „Schlüsselbranchen“. Auch Putins Umfeld steht im Fokus.

„Wir untersagen neue Investitionen in Schlüsselbranchen der russischen Wirtschaft einschließlich des Energiesektors“, hieß es in einer am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Erklärung der Staatengruppe. Zudem solle „das Ausfuhrverbot auf höher entwickelte Produkte und bestimmte Dienstleistungen“ weiter ausgebaut werden.