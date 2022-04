Bericht über Gräueltaten im Ukraine-Krieg : Russisches Militär soll Morde in Butscha über Funk besprochen haben

Berlin Die Aufnahmen des Bundesnachrichtendienstes legen nach den Informationen des „Spiegels“ den Schluss nahe, dass die Gräueltaten in Butscha Teil einer militärischen Strategie Russlands waren.

Der Bundesnachrichtendienst (BND) hat einem "Spiegel"-Bericht zufolge Funksprüche russischer Militärs abgefangen, die neue Erkenntnisse zu den Gräueltaten in dem ukrainischen Ort Butscha enthalten. In der abgehörten Funk-Kommunikation würden Morde an Zivilisten in Butscha besprochen, einzelne Funksprüche sollen sich auch in Butscha fotografierten Leichen zuordnen lassen: Darüber informierte der BND nach Informationen des "Spiegel" vom Donnerstag bereits die zuständigen parlamentarischen Stellen in Berlin.