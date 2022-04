Nach Notlandung in Costa Rica : DHL-Flugzeug bricht auf Landebahn in zwei Teile

San José Die Maschine des Paketdienstes DHL musste aufgrund von Hydraulikproblemen notlanden. Auf Videos war zu sehen, wie das Flugzeug in einer Vertiefung neben der Landebahn mit einem Bruch nahe dem Heck zum Stehen kam. Die Menschen an Bord blieben unverletzt.

Nach einer Notlandung am internationalen Flughafen von Costa Ricas Hauptstadt ist ein Frachtflugzeug entzwei gebrochen. Die Maschine des Paketdienstes DHL vom Typ Boeing 757 hatte Hydraulikprobleme, wie Costa Ricas Feuerwehrchef, Héctor Chaves, am Donnerstag in einer Videobotschaft von vor Ort auf dem Flughafen Juan Santamaría in San José mitteilte. Beide Menschen an Bord, der Pilot und der Kopilot, blieben demnach unverletzt.