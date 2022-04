Opfer nach Abzug russischer Soldaten gefunden : Hunderte Zivilisten sterben in Butscha

Foto: dpa/Mykhaylo Palinchak 14 Bilder Russische Armee hinterlässt Spur der Zerstörung in Butscha

Kiew/Odessa/Düsseldorf Nach dem Rückzug der russischen Truppen aus der Region um Kiew bietet sich ein Bild des Grauens. Die ukrainische Regierung spricht von einem Massaker und Völkermord.

In der wochenlang heftig umkämpften Vorstadt Butscha im Nordwesten der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach dem Abzug russischer Soldaten Dutzende Leichen entdeckt worden. Nach ukrainischen Angaben seien in der gesamten Region 410 Zivilisten ums Leben gekommen. In einem Massengrab wurden etwa 280 Todesopfer bestattet, die während der Angriffe nicht beigesetzt werden konnten. Die Entdeckungen lösten international Entsetzen aus. Das russische Verteidigungsministerium dementierte einem Agenturbericht zufolge einen Massenmord an Zivilisten. Jegliches von der Ukraine veröffentlichte Bildmaterial in diesem Zusammenhang stelle eine Provokation dar.

Manchen Opfern sei in den Kopf geschossen worden und ihre Hände seien gefesselt gewesen, sagte hingegen der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowytsch. Einige der Leichen wiesen Folterspuren auf. Er beschuldigte die russischen Truppen, Frauen vergewaltigt und versucht zu haben, ihre Leichen zu verbrennen.

Info Hoffnung auf Treffen in der Türkei Verhandlungen Der ukrainische Unterhändler bei den Verhandlungen mit Moskau, David Arachamija, sprach von positiven Signalen bei den Gesprächen beider Seiten. Auch ein baldiges Treffen der Präsidenten Selenskyj und Putin in der Türkei sei möglich. Treffen Russland dämpfte diese Erwartungen. Es gebe noch viel zu tun, sagte Verhandlungsführer Wladimir Medinski.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von Horrorszenen und verlangte eine unabhängige Untersuchung. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier warf Russland Kriegsverbrechen vor. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sagte: „Das, was in Butscha und anderen Vororten von Kiew passiert ist, kann man nur als Völkermord bezeichnen.“ Für die ganze Welt und insbesondere Deutschland könne es nur eine Konsequenz geben: Kein Cent dürfe mehr nach Russland gehen. Auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba forderte, die G7-Staaten müssten jetzt „vernichtende“ Sanktionen gegen Russland verhängen.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sprach von „unaussprechlichen, vorsätzlichen Gräueltaten und Gewalt gegen ukrainische Zivilisten“ nicht nur in den Städten um Kiew, sondern auch bei Tschernihiw und Charkiw im Nordosten des Landes.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) forderte Russland auf, „endlich in einen Waffenstillstand einzuwilligen und die Kampfhandlungen einzustellen“. Außenminister Annalena Baerbock (Grüne) kündigte an, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen und die Ukraine noch stärker bei ihrer Verteidigung zu unterstützen. Im Kreis der EU-Minister müsse nun erneut auch über das Thema Stopp von Gaslieferungen gesprochen werden, betonte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD). Auch EU-Ratspräsident Charles Michel kündigte weitere EU-Sanktionen gegen Russland an. Die Bilder aus Butscha seien ein Schlag in die Magengrube, erklärte US-Außenminister Antony Blinken. Strategisch habe Russland in der Ukraine eine Niederlage erlitten.

Der britische Sender BBC berichtete in einem Film aus Butscha, dass Bewohner von jungen russischen Wehrpflichtigen auf der Flucht um Hilfe angefleht worden seien. „Dies ist ein Friedhof der russischen Hoffnungen, Kiew einzunehmen“, sagte ein BBC-Reporter zu Aufnahmen verkohlter Panzer und anderer Militärfahrzeuge. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte jedoch davor, das Zurückweichen russischer Truppen bei Kiew als echten Rückzug zu interpretieren. Es sei eher eine Neupositionierung, der weitere Angriffe folgen könnten.

In anderen Landesteilen setzte die russische Armee ihre Angriffe fort. Bei der Evakuierung der seit Wochen schwer umkämpften Stadt Mariupol ging es nur mit großer Mühe voran. Ein Schwerpunkt der Kämpfe liegt im Osten und Süden der Ukraine – vermutlich um die dort besetzten Gebiete auszuweiten. Ziel eines Luftangriffs war auch die Millionenstadt Odessa. Wie der Stadtrat mitteilte, kam es zu Bränden in mehreren Stadtteilen. Auf Fotos war Rauch über Odessa zu sehen. Dem Stadtrat zufolge wurden einige Raketen von der Luftabwehr abgefangen. Aus dem Verteidigungsministerium in Moskau hieß es, von Schiffen und Flugzeugen aus seien eine Ölraffinerie und drei Treibstofflager bei Odessa beschossen worden.

Nach ukrainischen Militärangaben gingen die Kämpfe auch im Osten des Landes weiter. Der Beschuss von Städten im Gebiet Luhansk dauere an. Es gebe Kämpfe bei Popasna und Rubischne. Nach russischen Angaben wurden in der Nacht zum Sonntag 51 Militäreinrichtungen getroffen, darunter vier Kommandoposten und zwei Raketenabwehrsysteme. Diese Angaben waren nicht überprüfbar.