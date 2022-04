Der russische Feldzug in der Ukraine geht mittlerweile in die siebte Woche. Nach den Gräueltaten in Butscha, wo Hunderte Menschen mutmaßlich von der russischen Armee getötet worden sein sollen und die gezeigten Bilder der Toten weltweit für Entsetzen sorgten, soll die Situation in der Kleinstadt Borodjanka bei Kiew laut Präsident Selenskyj noch dramatischer sein als in Butscha. Das wichtigste im Überblick

Nach dem Abzug der russischen Truppen aus Borodjanka zeigen sich Spuren der Zerstörung, wie hier diese ausgebombten Wohnhäuser.