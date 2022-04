Bürgerkrieg im Jemen : Präsident Hadi gibt Macht an neuen Präsidialrat ab

Sanaa/Riad Seit Jahren wird der Jemen von einem bewaffneten Konflikt zerrissen. An Spitze der Regierung saß dabei Präsident Hadi, der laut Kritikern zuletzt nur noch als Handlanger Saudi-Arabiens und als Symbolfigur diente. Nun tritt er seine Macht überraschend ab.

Im Jemen hat Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi seine Macht überraschend an einen neuen Präsidialrat übertragen und Vizepräsident Ali Mohsen al-Ahmar per Dekret abgesetzt. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Saba am Donnerstag. Der neue Rat solle das Land übergangsweise führen und mit den Huthi-Rebellen auch über eine „endgültige und umfassende“ Lösung des jahrelangen Bürgerkriegs verhandeln. Hadis volle Befugnisse würden „unwiderruflich“ an den Rat übertragen.