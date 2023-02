„Loadshedding“ Angst vor dem Blackout – Südafrika geht das Licht aus

Dem Landwirt Herman du Preez sind in der nordwestlichen Stadt Coligny innerhalb einer Nacht mehr als 40 000 Hühner erstickt. Stromausfälle und Niederspannungen hätten computergesteuerte Temperaturregelungs- und Lüftungssysteme beschädigt, gibt du Preez an. Er will Eskom auf Schadenersatz in Höhe von umgerechnet 100 000 Euro verklagen. Generell seien die Verluste im landwirtschaftlichen Bereich enorm, sagt Mariaan Hendriks, Vertreter eines Verbands von Landwirten in der Nordwestprovinz, in einem Beschwerdebrief an Eskom: „Loadshedding ist die größte Ursache für Ernährungsunsicherheit, steigende Lebensmittelpreise, Arbeitsplatzverluste und die Verlangsamung unserer Wirtschaft.“