70. Jahrestag der Jahrhundertflut in den Niederlande „Es gab nur Wasser, soweit das Auge reichte”

Auf dem Weg ins Katastrophengebiet spukt es. So nennt man das auf Niederländisch, wenn der Wind so richtig tost. Mit brachialen Kräften rüttelt er an den Autowänden, während unten das Haringvliet grau und hektisch vor sich hinwogt. Die Brücke über den ehemaligen Meeresarm wird derzeit renoviert, was einen längeren Blick aus dem Fenster erlaubt. Immer, wenn man in diese Gegend fährt, bekommt man einen Eindruck davon, was der Kampf mit den Elementen hier bedeutet. An einem solch stürmischen Tag aber kommen einem die Bilder von damals inweigerlich noch näher.