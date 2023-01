Stromausfall in Haan Hilfsorganisationen üben Blackout-Fall

Um die Bevölkerung besser aufzuklären, was bei einem längeren Stromausfall zu tun ist, hatte die Stadt Haan bereits Ende letzten Jahres den Informationsflyer „Was tun bei Stromausfall“ in alle Haushalte der Gartenstadt verteilt. Sofern das Netz komplett zusammenbreche, dann helfen drei Notfallmeldestellen in Haan und Gruiten, die ebenfalls im Flyer aufgelistet sind. Dabei handelt es sich um das DRK-Domizil an der Bahnhofstraße 43, die Kita Bollenberg (Robert-Koch-Straße 29) sowie das Feuerwehrgerätehaus Gruiten (Bahnstraße 62). „Derzeit sieht die Stadtverwaltung keinen Anlass, davon auszugehen, dass es zu einem solchen Ereignis kommen wird. Es ist jedoch zwingend notwendig, eine solche Situation mit allen Beteiligten zu üben, um im Vorfeld die Abläufe aufeinander abzustimmen“, teilt die Stadt am Montag mit. Die Stadtverwaltung empfiehlt außerdem, den Flyer für den Notfall griffbereit aufzubewahren. Er ist auch im Haaner Rathaus erhältlich oder im Internet unter www.haan.de abrufbar.