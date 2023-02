Fall von „Rooming-in“ in Italien Mutter zu erschöpft nach der Geburt – Baby stirbt im Krankenhausbett

Es war am 1. Januar. Eugenia Roccella hieß die ersten drei Neugeborenen des Jahres in Italien, Chiara, Giulia und Filippo willkommen. In einem Brief an die Neuankömmlinge erläuterte die Ministerin für „Familie, Geburtenrate und Gleichberechtigung“, wie die neue Regierung Familien, Kinder und Geburten fördern wolle. Wenige Tage später sah sich die im Oktober vereidigte Ministerin der Regierung von Giorgia Meloni mit einem drängenderen Thema konfrontiert: Schön und gut, dass Italien nun dem seit 2008 andauernden Geburtenrückgang den Kampf angesagt hat. Angesichts der Zustände in italienischen Geburtskliniken wirkt dieses Bemühen wie Makulatur.