Radio Leverkusen Stadt verspricht Lokalsender 120.000 Euro für Alarmbereitschaft

Das geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der SPD-Fraktion im Ratsinformationsdienst hervor. Demnach hat die Feuerwehr mit dem Lokalsender Radio Leverkusen einen Vertrag geschlossen, der dem Sender monatlich 5000 Euro und somit jährlich 60.000 Euro für seine Rufbereitschaft garantiert. Ein Betrag in gleicher Höhe wird einer Übereinkunft zufolge vom Stadtkonzern für Werbung dem Sender in Aussicht gestellt, was einen jährlichen Gesamtbetrag von 120.000 Euro für den Zweck des Katastrophenschutzes ergeben würde. Ob die in Aussicht gestellten Werbegelder tatsächlich in voller Höhe ausgezahlt wurden, sei aber unklar, betont Stadtsprecherin Britta Meyer. Zahlen dazu lägen ihr nicht vor.