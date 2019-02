Als erster Papst überhaupt: Franziskus auf arabischer Halbinsel eingetroffen

Papst Franziskus in Abu Dhabi mit Scheich Mohammed bin Zayed al Nahyan (r.). Foto: dpa/Andrew Medichini

Abu Dhabi Der Papst ist am Sonntagabend in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen. Als erster Papst überhaupt besucht Franziskus bis Dienstag die Arabische Halbinsel.

Sein Flugzeug landete um 22 Uhr (19 Uhr MEZ) auf dem Präsidentenflughafen in Abu Dhabi. Dort begrüßten Kronprinz Muhammad bin Zayed Al Nahyan und das Oberhaupt der sunnitischen Muslime, Großscheich Ahmad al-Tayyeb, das Kirchenoberhaupt. Die formelle Begrüßung durch den Kronprinzen erfolgt am Montagmittag (Ortszeit) im Präsidentenpalast.

Franziskus' 27. Auslandsreise steht im Zeichen des interreligiösen Dialogs. Seine zentrale Rede hält der Papst am Montag bei einer interreligiösen Konferenz. Zuvor trifft er sich mit einem Rat islamischer Ältester und Gelehrter zu einem privaten Gespräch. Am Dienstag will der 82-Jährige im größten Stadion des Landes mit rund 135.000 katholischen Gläubigen eine Messe feiern.