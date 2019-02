Chaos in den Bergen: Tausende Autos auf Brenner-Autobahn eingeschneit

Chaos in den Bergen

Nix ging mehr am Brenner. Foto: dpa/Zeitungsfoto.At

Mailand Das hatten sich die Autofahrer wohl anders vorgestellt. Auf dem Brenner hat reges Schneetreiben für großes Chaos gesorgt. Tausende Autos blieben stecken.

In Italien sind am Samstag tausende Autos nach heftigem Schneefall auf der Brenner-Autobahn A22 steckengeblieben. Einsatzkräfte hätten etwa 200 Personen aus ihren Bussen und PKWs gerettet, nachdem diese dort teils Stunden bei Temperaturen unter dem Nullpunkt zugebracht hätten, sagte eine Sprecher der Feuerwehr der Provinz Bozen. Am Samstagmorgen hatte eine Lawine die Autobahn getroffen, allerdings war zu dem Zeitpunkt kein Auto auf der betreffenden Wegstrecke.