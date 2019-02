Beim US-Murmeltiertag: Hat die Kälte eine Ende? Murmeltier „Phil“ lässt Amerika hoffen

Punxsutawney In Großteilen der Vereinigten Staaten herrschen derzeit Temperaturen von minus 30 Grad. Geht es nach Murmeltier „Phil“, dürfen sich die Amerikaner bald auf Frühling freuen.

Das Murmeltier „Phil“ hat in den USA nach der Extremkälte der vergangenen Tage Hoffnung auf einen frühen Frühling gemacht. Am auf eine deutsche Legende zurückgehenden „Murmeltiertag“ sah das pelzige Nagetier am Samstag nicht seinen Schatten, was ein baldiges Ende des kalten Winters signalisieren soll. In Punxsutawney in Pennsylvania wird das Hervorholen des Murmeltiers aus seinem Bau jedes Jahr am 2. Februar - Mariä Lichtmess - mit einem Volksfest gefeiert.