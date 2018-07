Obamas tanzen auf Konzert von Beyoncé und Jay-Z

Düsseldorf Ikonen jubeln Ikonen zu – bei einem Konzert von Beyoncé und Jay-Z gehörten auch die Obamas zu den Besuchern. Verwackelte Handyvideos zeigen ein ausgelassen feierndes Paar.

Selten kommt es vor, dass Konzertbesucher ihr Handy nicht Richtung Bühne halten, sondern auf andere Besucher. Vor allem nicht, wenn Beyoncé und Jay-Z zusammen auftreten. Doch was die Fans in den hinteren Reihen am vergangenen Samstag in einem Footballstadion nahe Washington, D.C. zu sehen bekamen, mussten sie zwingend mit dem Handy filmen: Zum Song „Niggas in Paris“ bewegen Michelle und Barack Obama in ihrer Lounge die Hände, Michelle eher euphorisch, Obama eher cool. Auf einem Video ist auch zu sehen, dass viele andere Besucher das frühere US-Präsidenten-Ehepaar mit dem Handy filmen.