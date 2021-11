Amtssitz der US-Präsidenten : Wie Trump ins Weiße Haus zurückkehren konnte

Washington Ein Albtraum für die US-Demokraten ist wahr geworden: Der frühere US-Präsident Donald Trump hat es zurück ins Weiße Haus geschafft. Wie konnte das passieren? Und was steckt dahinter?

Donald Trump ist zurück im Weißen Haus. Zumindest in Form eines Fotos am Weihnachtsbaum seines Nachfolgers Joe Biden. Das goldgerahmte Bild von Trump und seiner Ehefrau Melania ist Teil der am Montag vorgestellten Weihnachtsdekoration des Amtssitzes des US-Präsidenten. An dem Weihnachtsbaum im Saal für Staatsbankette hängen auch Fotos anderer früherer US-Präsidenten und ihrer Ehefrauen von Jimmy Carter bis Barack Obama.