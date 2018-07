Indonesien: Erdbeben erschüttert Urlauberinsel Lombok

Jakarta Die indonesische Insel Lombok wird am Morgen von einem Beben erschüttert. Mehrere Menschen sterben. Bis nach Bali sind die Erschütterungen zu spüren.

Auf der indonesischen Urlauberinsel Lombok sind bei einem Erdbeben am Sonntag mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Das Beben der Stärke 6,4 erschütterte die Nachbarinsel von Bali kurz vor 7 Uhr morgens. Viele Menschen wurden im Schlaf überrascht. Die Erschütterungen waren auch in etwa 40 Kilometern Entfernung auf Bali zu spüren. Dort rannten Urlauber in Panik aus ihren Hotels. Größere Schäden gab es dort aber wohl nicht.