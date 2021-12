Kommen und Gehen in Düsseldorf : Außergewöhnliche Cupcakes und Torten – alles hausgemacht

Düsseldorf Sonja und ihre Mutter Shala Andishmand haben an der Klosterstraße eine zweite Filiale ihres Cafés „Homemade – We Eat Fine“ eröffnet.

Beim Betreten des neuen Cafés in der Klosterstraße taucht man sofort in eine ganz andere Welt ein und fühlt sich ein wenig verzaubert. In dem 70 Quadratmeter großen Ladenlokal mit Platz für rund 20 Gäste dominieren nämlich die Farben Rosa und Weiß. Blickfang der stylischen Einrichtung ist eine offene Theke, in der eine große Auswahl ausgefallener Cupcakes, die übrigens weniger mit Buttercreme, sondern hauptsächlich zuckerreduziert mit Cheese-Creme hergestellt werden, präsentiert wird. „Bei uns fühlen sich aber keineswegs nur Frauen und Mädchen wohl, auch den Männern gefällt es“, freut sich Sonja Andishmand. Die Räumlichkeiten, in denen zuvor jahrelang ein Reisebüro beheimatet war, hat sie übrigens mehr als zwei Monate lang selbst komplett renoviert, nur beim neuen Boden haben ihr Handwerker geholfen.

Themenwoche Familienleben in Düsseldorf : Was Düsseldorfer Familien beim Ausgehen wichtig ist

Und weil Sonja zuvor viele Jahre lang als Tour-Managerin für Musikgrößen wie Jay-Z und Kanye West sowie als Agentin des kürzlich verstorbenen Designers Virgil Abloh gearbeitet hatte, wurde das kleine Café durch diese Kontakte schnell auch international bekannt, sogar Beyoncé ist ein Fan. „Die Zeit in den USA hat mich sehr geprägt und mir gezeigt, dass man alles erreichen kann, wenn man immer 100 Prozent gibt“, sagt sie. Deshalb hat sie sich auch durch die Corona-Pandemie nicht aufhalten lassen, sondern ganz schnell reagiert. So bietet sie gemeinsam mit ihrer Mutter inzwischen alle ihre Kreationen auch online an, entweder zur Lieferung oder zur Abholung. Und auch den Wunsch nach einem zweiten Café haben die beiden Frauen nicht verschoben, sondern stattdessen aktiv gesucht und sofort zugegriffen, als sie zufällig von dem leerstehenden Ladenlokal in der Klosterstraße hörten. So dürfen sich die Düsseldorfer nicht nur auf köstliche Süßigkeiten, sondern auch auf eine Auszeit vom Alltag in einem besonderen Café freuen.