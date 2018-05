Niederlande und Australien machen Russland für MH 17-Abschuss verantwortlich

Den Haag Einen Tag nach der Vorstellung neuer Ermittlungserkenntnisse zum Abschuss der Passagiermaschine MH 17 haben sich nun die Niederlande und Australien zu Wort gemeldet - und nehmen Russland ins Visier.

Beide Länder "machen Russland für seine Beteiligung an dem Abschuss verantwortlich", erklärte die niederländische Regierung am Freitag. Am Vortag hatte das Ermittlerteam zum MH17-Abschuss einen neuen Bericht vorgelegt und die eingesetzte Rakete erstmals einer russischen Militärbrigade zugeordnet. Die Erklärung der niederländischen Regierung könnte nun auch gerichtliche Schritte zur Folge haben.