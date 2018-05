Stadt in Florida warnt ihre Bürger vor Zombies

Lake Worth Während eines Stromausfalls haben Menschen in Florida eine beunruhigende Nachricht auf ihrem Smartphone erhalten: Darin warnte ihre Heimatstadt sie vor einer „extremen Zombie-Aktivität“. Nun erklärt eine Zeitung, woran die Untoten zu erkennen sind - sicher ist sicher.

Ein Stromausfall kann eine gruselige Angelegenheit sein, vor allem nachts: Plötzlich funktioniert das Licht nicht mehr, und im Haus ist es dunkel. Am Wochenende verunsicherte die US-Stadt Lake Worth ihre Einwohner zusätzlich mit einer Nachricht, die sie ihnen auf das Smartphone schickte. Darin warnte sie die Bürger vor Zombies - also untoten Menschen.

Sollte jemand die Nachricht ernst genommen haben, hätte er bei dem Wort „Terminus“ skeptisch werden können - vorausgesetzt, er hat im Fernsehen „The Walking Dead“ schon einmal gesehen. Denn „Terminus“ ist ein Ort in der TV-Serie, in der sich die meisten Menschen in Zombies verwandelt haben. Allen Einwohnern, die „The Walking Dead“ nicht kennen, versicherte Stadtsprecher Ben Kerr, dass es in Lake Worth „keine Zombie-Aktivitäten“ gebe - jedoch ergänzte er in der „Palm Beach Post“: „Soweit wir es wissen.“