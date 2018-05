Loch Ness: Forscher will Rätsel ein für alle Mal lösen

Wellington Seit Jahrhunderten berichten Menschen über ein Wesen, das in den Tiefen von Loch Ness leben soll. Einen Beweis gibt es bisher nicht. Nun will ein Wissenschaftler das Rätsel um das legendäre Monster lösen.

Professor Neil Gemmell von der Universität von Otago in Neuseeland reist im Juni gemeinsam mit einem internationalen Team an den See in Schottland, um dort an unterschiedlichen Stellen Wasser- und DNA-Proben zu nehmen. So will er herausfinden, welche Spezies in dem See leben. „Ein Lebewesen hinterlässt DNA-Spuren, wenn es sich durch seine Umgebung bewegt“, sagte der Wissenschaftler.