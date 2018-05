Quallen-Alarm auf Mallorca: Giftqualle Portugiesische Galeere vor Palma gesichtet

Palma Vor Mallorcas Küste ist eine giftige Quallenart entdeckt worden. Der Kontakt mit ihr kann extreme Schmerzen verursachen. Der Notdienst der Balearen bittet Badegäste um äußerste Vorsicht.

Vor der Küste der Inselhauptstadt Palma sei in der Nähe des beliebten Strandes Ciudad Jardin ein totes Exemplar der äußerst giftigen Quallenart Portugiesische Galeere (Physalia physalis) gefunden worden, schrieb der Notdienst der Balearen am Dienstag auf Twitter. Die Regionalregierung der spanischen Inseln teilte mit, man führe in dieser Sache schon seit Wochen Untersuchungen durch, nachdem Exemplare der Portugiesischen Galeere bereits vor der Küste der Balearen-Inseln Ibiza und Formentera sowie in anderen Bereichen des Mittelmeeres gesichtet worden seien.