Ende für „Dosentourismus“ aus NRW : Niederlande führen Ende 2022 Dosenpfand ein

Düsseldorf Den Kofferraum noch schnell mit pfandfreien Getränkepaletten füllen und zurück nach Deutschland - damit ist bald Schluss. Auch die Niederlande führen Pfand für Dosen ein. Bis die Regelung in Kraft tritt, dauert es aber noch etwas.

Grund dafür ist die gestiegene Anzahl an Dosenmüll im vergangenen Jahr. Wäre die Anzahl im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2016/2017 um mindestens 70 Prozent gesunken, wäre von der Einführung des Pfands abgesehen worden - so lautete die Abmachung, die die niederländische Staatssekretärin Stientje van Veldhoven mit den Herstellern vergangenes Jahr vereinbart hatte. Nun zeigten die Zahlen für 2020 aber bereits, dass die Anzahl nicht ab- sondern zugenommen habe - und zwar um 27 Prozent.

Einführung erst Ende 2022

Van Veldhoven hat die Entscheidung über die Pfandeinführung daher vorzeitig beschlossen. Nach Willen der Zweiten Kammer des niederländischen Parlaments soll die neue Pfandregelung aber erst am 31. Dezember 2022 in Kraft treten, um den Herstellern genug Zeit für die Umstellung zu geben. Ziel der Maßnahme ist es, die circa zwei Milliarden Dosen, die jedes Jahr verkauft werden, zu sammeln und zu recyceln, anstatt sie in der Umwelt landen zu lassen. Rund 150 Millionen Dosen seien das laut der Staatssekretärin jedes Jahr. „Auch Tiere werden durch sie verletzt. Mit einem Dosenpfand wird dies bald der Vergangenheit angehören." Pro Dose soll ein Pfand von 15 Cent erhoben werden. Genau wie bei kleinen Plastikflaschen. Für diese war eine Pfandregelung bereits im April 2020 beschlossen worden. Sie startet am 1. Juli 2021.