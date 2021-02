„Dritte Welle unvermeidlich“ : Niederlande verlängern Lockdown – öffnen aber Schulen

Mark Rutte, Premierminister der Niederlande, nimmt an einer Pressekonferenz teil. (Archivfoto) Foto: dpa/Bart Maat

Den Haag Eine dritte Corona-Welle hält Mark Rutte, Ministerpräsident der Niederlande, für unvermeidlich. Zwei Drittel aller Neuinfektionen gingen inzwischen auf die britische Corona-Variante zurück.

Wegen der besorgniserregenden Ausbreitung der britischen Corona-Variante in den Niederlanden hat die Regierung in Den Haag die Verlängerung des Lockdowns bis mindestens zum 2. März beschlossen. Inzwischen gingen zwei Drittel aller Neuinfektionen auf diese weit stärker ansteckende Variante zurück, sagte Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstagabend zur Begründung. Ein dritte Corona-Welle sei unvermeidlich.