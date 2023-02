Kleinlaut in Den Haag Abschlussbericht zur Gasförderung in Groningen belegt Profitgier

Die lange Liste schwerer Vorwürfe, die der Bericht erhebt, hallten am Wochenende nach. In Den Haag, in den Medien, in Gesprächen anderswo im Land. Denn anders als noch vor zehn Jahren, als die Groninger Erdbeben etwa in den Großstädten im Westen der Niederlande kaum ernstgenommen und die Klagen der Bewohner oft als Jammerei abgetan wurde, stehen sie nun im landesweiten Fokus: als Teil einer langen Reihe von Versäumnissen und Verfehlungen, die dem inzwischen vierten Kabinett von Premier Mark Rutte immer wieder vorgehalten werden.