Studie aus den Niederlanden Wo gestohlene Fahrräder am häufigsten wieder auftauchen

Was aber machen die Diebe wirklich mit den gestohlenen Rädern? Kann man es zufällig noch irgendwo finden oder ist es längst auf der Ladefläche eines Fahrzeugs ins Ausland? So manches Diebstahlopfer hat sich das wohl schon gefragt. In den Niederlanden hat sich nun ein Forscherteam daran gemacht zu untersuchen, was mit gestohlnen Drahteseln passiert. Dafür wurden in Amsterdam 100 gebrauchte Fahrräder mit Ortungssensoren ausgestattet, wie die Wissenschaftler in einer Fachzeitschrift „PLOS One“ berichten. Innerhalb eines halben Jahres wurden demnach 70 (!) der Räder gestohlen. Nicht nur im Kreis Kleve machen die Diebe eben Jagd auf Zweiräder. Die deutlich überraschendere Erkenntnis: Von 70 gestohlenen Fahrrädern sind 68 in und um Amsterdam geblieben.