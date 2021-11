Niederlande verhängen Teil-Lockdown : Bondscoach van Gaal kritisiert Ministerpräsident nach Zuschauerverbot

Die Niederlande haben wegen steigender Infektionszahlen einen Teil-Lockdown verhängt. Sport findet daher nur noch ohne Publikum statt. Bondscoach Louis van Gaal kann die Entscheidung nicht nachvollziehen.

Bondscoach Louis van Gaal hat vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Montenegro den von der niederländischen Regierung angeordneten Teil-Lockdown nach den steigenden Coronazahlen kritisiert. Der Trainer bedauere, dass Oranje am Dienstag das letzte Qualifikationsspiel gegen Norwegen in Rotterdam ohne Zuschauer spielen muss. Die Regierungsentscheidung sei "unlogisch", sagte van Gaal.

Zuvor hatte sich der niederländische Fußballverband KNVB kritisch zu den Entscheidungen der Regierung geäußert. "Es ist mehr als frustrierend zu sehen, dass die Regierung augenscheinlich nicht nach den Infektionsquellen schaut. Diese befinden sich nicht in den Stadien. Das ist mehrfach bewiesen worden. Es sieht nach politischer Armut aus. Sie wissen in Den Haag nicht mehr, was sie tun", hatte der Verband in einem Statement geschrieben.