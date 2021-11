Nach Sturz mit dem Fahrrad : Oranje-Coach van Gaal verletzt im Rollstuhl

Zeist Die WM-Qualifikation ist um eine kuriose Geschichte reicher: nach einem Sturz mit dem Fahrrad kann Bondscoach Louis van Gaal am Dienstag gegen Norwegen nur im Rollstuhl an der Seitenlinie sitzen.

Der niederländische Fußball-Nationaltrainer Louis van Gaal kann das entscheidende WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen am Dienstag nur im Rollstuhl begleiten. Der 70-Jährige hatte sich bei einem Sturz vom Fahrrad einen Knochen in der Hüfte gebrochen, wie er am Montag mitteilte. Das Training der Mannschaft in Zeist verfolgte er aus einem Golf-Wagen heraus.