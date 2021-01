Neues Verpackungsgesetz : Mehrweg-Pflicht und erweiterter Einwegpfand auf den Weg gebracht

Benutzte Einweg-Kaffeebecher liegen in einem Papierkorb. (Symbolfoto) Foto: dpa/Jan Woitas

Berlin Mit einem neuen Verpackungsgesetz will die Bundesregierung Vorgaben der EU umsetzen und die Müllmengen reduzieren. Ausnahmen beim Einwegpfand sollen wegfallen, Gastronomen müssen sich Alternativen für Verpackungen zum Mitnehmen überlegen.

Restaurants und Cafés müssen Waren zum Mitnehmen künftig auch in wiederverwendbaren Verpackungen anbieten: Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch eine Novellierung des Verpackungsgesetzes, die unter anderem Mehrweg-Alternativen für Plastikbecher oder Styropor-Schalen ab 2023 vorsieht. Bereits kommendes Jahr fallen demnach Ausnahmen bei der Einwegpfandpflicht weg. Außerdem müssen Plastikflaschen ab 2025 mindestens zu einem Viertel aus recyceltem Kunststoff bestehen.

Mit der Gesetzesnovelle will die Bundesregierung zwingende Kunststoff- und Abfallvorgaben der EU in deutsches Recht umsetzen und die Müllmengen reduzieren - gerade bei den Kunststoffen. Das Bundesumweltministerium hatte seinen Gesetzentwurf Ende November 2020 vorgestellt und angekündigt, das neue Verpackungsgesetz solle Anfang Juli 2021 in Kraft treten. Bis dahin müssen Bundestag und Bundesrat zustimmen - viele verbraucherrelevante Regeln kommen indes ohnehin erst später.