Niederländische Grenze bei Gronau Zehn Kilo Marihuana im Taxi geschmuggelt – 29-Jähriger in Haft

Das aus den Niederlanden kommende deutsche Taxi war den Zollbeamten in der Nacht zum Mittwoch aufgefallen. Der Fahrer habe angegeben, den 29-jährigen Fahrgast in Deutschland aufgenommen und in die Niederlande gefahren zu haben. Die dort in den Kofferraum eingeladenen Kartons habe der Fahrgast als Umzugsgut bezeichnet. Tatsächlich fanden die Zollbeamten darin jedoch die zehn Kilogramm Marihuana sowie eine weitere, noch unbekannte weiße Substanz.