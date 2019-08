Ein unglaublich langer Strich : Künstler zeichnet 24 Stunden - ohne einmal abzusetzen

Der junge Künstler zeichnete 24 Stunden am Stück. Foto: Screenshot: Youtube (Art of Brady)

Lakewood Ein besonders großes Bild zu zeichnen, kann schon mal etwas länger dauern. Aber so lange wie ein junger Künstler in den USA sitzt selten jemand am Schreibtisch. In einem Video behauptet er, 24 Stunden lang gezeichnet zu haben - ohne ein einziges Mal den Stift abzusetzen.

Ein ganzer Tag und eine ganze Nacht an Zeichenbrett - natürlich musste der Künstler zwischendurch auch mal was essen und trinken. Das hat er dann mit der linken Hand gemacht, während er in der rechten Hand weiter den Stift gehalten hat.

Aufs Klo wollte er in der ganzen Zeit aber nicht gehen. Er hat einen speziellen Plastikbehälter mit an seinem Schreibtisch gehabt und da reingepinkelt, wenn er mal musste.

Am Ende hatte er ein sehr großes Stück Papier vollgezeichnet mit Häusern, Menschen, Bäumen und vielem mehr. Einen Zeitraffer der Mal-Aktion hat er auf Youtube gestellt.

(mro/dpa)