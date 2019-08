Unfall vor französischer Atlantikküste : Ermittlungen zum Bootsunglück mit drei toten Kindern dauern an

Agon-Coutainville Nachdem drei Kinder bei einem Bootsunfall in der Normandie ums Leben gekommen sind, versuchen Experten den Ablauf des Unglücks zu klären. Die genaue Todesursache ist noch ungeklärt.

Die Kinder seien in der Kabine des Boots gewesen, nachdem das Schiff einen Motorschaden erlitten hatte, sagte der Präsident der französischen Gesellschaft für Seenotrettung, Xavier de la Gorce, am Dienstag dem Fernsehsender BFMTV. Er denke, die Eltern hätten die Kinder schützen wollen, da das Boot nicht mehr unter Kontrolle war, so de la Gorce. Das Boot war am Montagnachmittag rund 800 Meter vor der Küste bei Agon-Coutainville im Ärmelkanal umgekippt.