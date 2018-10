Künstler spricht in Radevormwald über sein Werk

In der Radevormwalder Kirche am Markt : Ein Künstler gibt Auskunft

Abraham Christian David (rechts) beim Künstlergespräch, das von Jürgen Jung moderiert wurde. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Abraham Christian David ist ein international anerkannter Bildhauer. Seine Ausstellung „Eisen“ ist in der Kirche am Marktplatz zu sehen. Nun kam der Künstler in Person.Mit Jürgen Jung sprach er über seine Kunst und den Menschen.

Die Neugier auf Abraham David Christian war am Donnerstagabend groß. Die meisten Radevormwalder, die bereits zu der Ausstellungseröffnung von „Eisen“ am Sonntag kamen, kehrten zu dem Künstlergespräch in die Kirche am Marktplatz zurück. Zusammen mit Abraham David Christian und seinem Kurator Jürgen Jung saßen die Zuhörer um die fünf Eisenskulpturen herum, die bis Mitte November in der reformierten Kirche stehen werden. Die Ausstellung, die von Bernd Freudenberg für die Kunst-Initiative Radevormwald ins Bergische Land geholt wurde, hat bereits in ihrer ersten Woche viel Aufmerksamkeit erregt und wird bis zum Ende der Ausstellungszeit fester Bestandteil des Gemeindelebens sein.

Der Künstler, der in Düsseldorf, New York und Japan arbeitet, ließ sich zwar auf die Fragen von Jürgen Jung ein, beantwortete sie aber frei, auf seine ganz eigene Art und Weise. „Ich wohne in mir selber“, sagte er zu seinem Wohnort. Abraham David Christian skizzierte für die Anwesenden sein Arbeitsumfeld. „Meine Arbeitstische stehen in kleinen Räumen, die sehr reduziert sind. Ich habe mich früh dafür entschieden wenig zu besitzen und ehelos zu leben.“ Die Konzentration auf sich selber scheint bei dem Künstler im Mittelpunkt zu stehen. Er meditiert jeden Morgen um 4 Uhr morgens und findet in diesem Vorgang den Weg zu seiner Kunst. „Ich sehe die Skulpturen vor mir und kann danach beginnen sie umzusetzen.“ Die Eisenskulpturen, die in der reformierten Kirche stehen, hat Christian durch einen Scherenschnitt angefertigt. Mit geschlossenen Augen setzt er die Schere an einer zusammengefalteten Zeitung an und schneidet die Formen, die er vor seinem inneren Auge sieht, in das Papier. Wenn er die ausgeschnittene Form aufklappt, hängt er sie auf, macht Gartenarbeit und kehrt nach einigen Stunden zu ihr zurück. So etwas wie einen künstlerischen Irrtum kennt er nicht. „Es geht um die Verantwortung mir selbst gegenüber und um einen verantwortungsbewussten Umgang mit meinem Talent. Man kann es sich nicht leisten Fehler zu machen, deswegen sollte man alles, was man macht direkt gut machen“, sagte er.



Jürgen Jung lenkte das Künstlergespräch außerdem auf die Bedeutung spiritueller Orte für Abraham David Christian. „Diese Orte haben eine Aura, ein Karma. Das verbindende Element ist, dass all diese Orte still sind. Sie machen schweigsam und liegen hinter der Sprache.“ Seine Kunst erklären oder interpretieren will der Künstler nicht. „Es ist, was es ist. Ich mache die Kunst für mich selber, für meine Existenz und stellvertretend für alle anderen Menschen.“