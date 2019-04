Mönchengladbach : Künstler wird Garten neu gestalten

Mönchengladbach Die Wildnis hinter dem Arbeitslosenzentrum wird von Schülern, vom Team und von Nutzern der Einrichtung gezähmt. Mit Hilfe des Projekts „Neue Auftraggeber“ soll der Garten auf kreative Art nutzbar gemacht werden.

Sie kannten sich nicht. Obwohl sie fast direkte Nachbarn sind. Doch nun sind sie zusammengekommen, um ein gemeinsames Projekt zu stemmen. Schüler des Stiftischen Humanistischen Gymnasiums, das Team und einige Nutzer des Arbeitslosenzentrums (ALZ) nehmen Schippe und Hacke in die Hand und machen sich daran, den völlig verwilderten Garten hinter dem ALZ an der Lüpertzender Straße zu einem Ort für die Menschen im Quartier zu gestalten. Die Schüler sollen ihn ebenso nutzen können wie die Leute vom ALZ. Und die Nachbarn selbstverständlich auch. Ein international renommierter Künstler soll dafür gewonnen werden, den Garten, wenn er erst mal vom wildesten Gestrüpp befreit ist, zu einem Ort des sozialen Miteinanders zu gestalten.

Das europäische Netzwerk „Neue Auftraggeber“, das durch Intervention der Direktorin des Museums Abteiberg, Susanne Titz, vor einem Jahr nach Mönchengladbach kam, wird an diesem zentralen Ort auf dem Abteiberg tätig. Kathrin Jentjens, Mediatorin des Netzwerks, hat monatelang Gespräche mit Vereinen und Gruppen, mit Unternehmern und Studenten geführt. Sie brachte ihnen die Idee nahe, selbst als Auftraggeber tätig zu werden und dabei die Hilfe der Initiative, die von der Kulturstiftung des Bundes finanziell gefördert wird, in Anspruch zu nehmen.

30 Jahre Die „Neuen Auftraggeber“ gibt schon seit 30 Jahren in Frankreich, wo bereits 350 Projekte umgesetzt wurden. Länger schon gibt es sie auch in Belgien und Italien sowie neuerdings in Spanien, der Schweiz und jetzt in Deutschland.

Im Stift.-Hum. rannte Kathrin Jentjens offene Türen ein. Schulleiter Thomas Hollkott war sofort begeistert, und Biologielehrer Andreas Wünstel hätte am liebsten gleich losgelegt. Er musste sich gedulden. Aber jetzt konnte es endlich losgehen. Schüler der siebten bis neunten Klassen machten sich mit Feuereifer am Hang des Gartens zu schaffen. Eine andere Gruppe rodete die Fläche, auf der bald ein Gartenhaus stehen soll, in dem die Gartengeräte untergebracht werden können. Geplant ist eine Öffnung des Gartens mit einem Tor, so dass die Schüler jederzeit Zutritt haben. Unterstützt werden die eifrigen Gartengestalter durch Mitarbeiter der Volksbank, die mit ihrem Projekt „Wir helfen“ bereits seit 2012 in der Stadt ehrenamtlich tätig sind.