Aus Ferienanlage verschwunden : Leiche bei Suche nach 15-jährigem Mädchen in Malaysia gefunden

Seremban Wenige Tage nachdem ein 15 Jahre altes Mädchen aus einer Ferienanlage in Malaysia verschwunden war, hat die Polizei nun bei einer Suchaktion einen Leichnam entdeckt.

Rettungskräfte haben bei der Suche nach einem 15-jährigen Mädchen aus London in Malaysia eine Leiche gefunden. Der Leichnam sei weiblich und weiß, teilte die malaysische Polizei am Dienstag mit. Es werde ermittelt, ob es sich um Nóra Anne Q. handle, die seit dem 4. August vermisst wurde. Die Leiche wurde den Angaben zufolge in dem Wald in der Umgebung einer Natur-Ferienanlage entdeckt, in der das Mädchen gewesen war.