Rhein-Erft-Kreis Urlauber aus NRW leblos in Fluss in Oberfranken gefunden

Ein Passant hat einen leblosen Mann in einem Fluss in Oberfranken entdeckt. Bei dem Toten handele es sich um einen 60-Jährigen aus dem Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen, der mit mehreren Personen für einen Urlaub in Waischenfeld (Landkreis Bayreuth) war, teilte das Polizeipräsidium am Dienstag mit.