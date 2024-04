Schweres Erdbeben in Taiwan Suche nach Vermissten hält an - Zahl der Toten steigt auf zehn

Große Sorge bereitete den Behörden das Schicksal von ungefähr 30 Angestellten eines Luxushotels im Taroko-Nationalpark in Osttaiwan, wo die Erde besonders stark gebebt hatte. Am Abend gab Lin laut Medienberichten bekannt, dass die Menschen in Sicherheit gebracht worden seien. Sie hatten sich demnach auf dem Weg zur Arbeit in einem Tunnel vor herabfallenden Felsen in Sicherheit gebracht. In dem Nationalpark saßen zudem mehr als 660 Menschen an verschiedenen Orten wie Zeltplätzen, Höhlen oder in Tunneln fest. Der Großteil harrte in einem Wanderhotel aus. Alle befanden sich jedoch in Sicherheit, wie die Behörden betonten.