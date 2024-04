Suchhund spürt Frau auf Unterkühlte 83-Jährige nach 13 Stunden in Dortmund gefunden

Ein Angehöriger hatte die Frau am Vortag gegen 14.30 Uhr als vermisst gemeldet. Daraufhin startete die Polizei eine Suchaktion mit Hunden und einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera. Auch zahlreiche Bürger beteiligten sich in der Nacht mit Taschenlampen an der Aktion. Dabei habe sich die Suche schwierig gestaltet, teilte die Polizei am Dienstag mit, weil am Abend ein heftiges Gewitter über Dortmund gezogen war.