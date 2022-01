Fast 20 Jahre auf der Flucht : Italienische Ermittler entdecken Mafioso bei Google Maps

Rom Italienische Zielfahnder haben nach knapp 20 Jahren einen flüchtigen Mafiaboss geschnappt. Der Verdächtige hatte sich in einem Ort nahe der spanischen Hauptstadt Madrid versteckt. Google Maps lieferte den entscheidenden Hinweis.

Italienische Fahnder haben einen sizilianischen Mafiaboss vor seiner Festnahme im Dezember auch dank des Internet-Kartendienstes von Google ausfindig gemacht. Die Ermittler hatten ihn auf einer Abbildung aus der spanischen Kleinstadt Galapagar entdeckt, die ihn vor einem Obst- und Gemüsestand zeigte, wie ein Sprecher der Anti-Mafia-Polizei Dia am Mittwoch auf Nachfrage erklärte. Sie hatten ihn nach zwei Jahren Ermittlungsarbeit in dem Ort nahe Madrid vermutet. Am 17. Dezember griffen die spanischen Behörden zu.