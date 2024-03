Landgericht Paderborn Pizzeria-Betreiber aus Höxter wegen Drogen im Wert von 1,4 Millionen Euro angeklagt

Ein 35 Jahre alter Pizzeria-Betreiber aus Höxter steht seit Freitag wegen Drogenhandels vor dem Landgericht Paderborn. Ihm wird vorgeworfen, 141 Kilogramm Marihuana in einer Wohnung in Höxter gelagert zu

haben, um sie zu verkaufen. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt laut Anklage bei fast 1,4 Millionen Euro. Das Marihuana war im Januar 2023 in einer vom Angeklagten und seiner Familie bewohnten Wohnung in der Höxteraner Innenstadt von der Polizei entdeckt worden. Der 35-Jährige war zu diesem Zeitpunkt bereits untergetaucht, stellte sich aber im September 2023 der Polizei in Paderborn. Der Angeklagte hat sich am ersten Prozesstag nicht zu dem Vorwurf geäußert.